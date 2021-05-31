Çukurova’nın Füsun’u evinin kapılarını açtı

Pazar günleri atv'de ekranlara gelen Dizi TV, 'Bir Zamanlar Çukurova'nın Füsun'u Yeliz Doğramacılar'ın Adana'daki evine konuk oldu. Sevilen oyuncu Dizi TV'ye özel açıklamalarda bulundu. "Önce bir Adanalı'ya sonra Adana'ya gönül verdim" diyen Doğramacılar, eşiyle bir işte tanışıp; arkadaşlıklarının nasıl evliliğe kadar gittiğini, Adana'ya nasıl yerleştiğini bu çok özel röportajda anlattı.