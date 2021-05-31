Et, balık yemeyen semizotu tüketsin

SALATASINDAN turşusuna, çorbasından yemeğine kadar pek çok şekilde tüketilebilen semizotu vejetaryenler ve balık yiyemeyenler için zengin bir omega-3 kaynağıdır. Ayrıca içeriğinde bolca lif, A, C vitamini ve B grubu vitaminlerinin yanı sıra demir, magnezyum, manganez, potasyum, kalsiyum ve bakır mineralleri bulunur. Antioksidan özellikleri sayesinde, kalp sağlığını korur, kanseri önler, cildi gençleştirir. Kemikleri ve bağışıklık sistemini güçlendirir, bazı sindirim sistemi hastalıklarına iyi gelir.