Hande Erçel, aşkıyla ilgili ilk kez konuştu

Hande Erçel Kerem Bürsin ile aşkını resmen ilan etti. 'Olduğunda öğreneceksiniz demiştim...' diyen Hande Erçel, ilk kez Kerem Bürsin ile ilişkisi hakkında konuştu.

Hande Erçel Kerem Bürsin ile ilişkisini şöyle ifade etti; "Aslında yeni bir ilişki, zaten olduğunda da hemen haberiniz oldu. Her zaman söyledim ben olduğunda haberiniz olacak diye oldu ve öğrendiniz.

Daha önceden başladığına dair haberler yazıldı ancak tamamen iş arkadaşıydık o zamanlar sonra, yeni ilişkiye döndü" dedi.