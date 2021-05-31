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Haberler Sarmaşık Özlem dolu buluşma

Özlem dolu buluşma

Özlem dolu buluşma

31.5.2021

Sevilen dizi Maraşlı'nın yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında izleyici ile buluşacak. Dizinin yeni bölümünde, Maraşlı ve Mahur birbirlerine özlemlerini ifade ederler. Maraşlı, Mahur'un Savcı ile samimiyetini sorgular. Savcı Tolga; Savaş ve Maraşlı'yı sorguya çağırır.
Maraşlı, Necati'den öğrendiği Hurdacı'ya ulaşmak için Fuad ile bir plan yapar ve 10 Milyon Dolar temizlenecek para var diye haber salarlar. Hurdacı, Maraşlı'nın peşinde olduğunun farkındadır. Savaş;
Hurdacı'yı, Maraşlı'ya ispiyonlayan kişinin Necati olduğuna emindir.

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