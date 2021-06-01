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Haberler Sarmaşık “Eğlence sektörü tavan yapacak”

“Eğlence sektörü tavan yapacak”

“Eğlence sektörü tavan yapacak”

1.6.2021

ÜNLÜ DJ Berç Polat, "Pandemi döneminden sonra eğlence sektörü tavan yapacak" dedi. Kendisinin de evde oturduğu pandemi döneminde ekibi ile çalışmalarına son gaz devam ettiğini ve sosyal medya hesaplarından yayınlar açtığını ifade eden ünlü DJ, "Deep House müzik kültürünü unutturmamak için ayrıca çaba sarf ediyoruz" dedi.
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