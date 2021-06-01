Güçlü tırnaklara bu besinlerle sahip olun

Tırnaklarınız çabucak kırılıyor ve sağlıksız mı görünüyor?Bu sorundan şikayetçiyseniz derdinize derman olabilecek bazı besinler var:

● MUZ: Muz birçok vitamin ve mineral açısından son derece zengin. Zaten muzun bir potasyum deposu olduğunu ve bunun başta kalp sağlığı olmak üzere birçok vücut fonksiyonu için faydalı olduğunu biliyoruz. Muz, içerdiği B6 vitamini ve silis gibi mineraller sayesinde tırnak sağlığı için de gözde bir besin.

● TATLI PATATES: Tatlı patatesler, daha güçlü, sağlıklı görünen tırnaklar ve cilt oluşumuna yardımcı olur. Tatlı patates, vücudun A vitaminine dönüştürdüğü antioksidan betakaroten ile doludur. Vitamin A, tırnak sağlığını destekleyen hücre büyümesi için gereklidir. Bu vitamin eksikliği, kuru ve kırılgan tırnaklara neden olabilir.

● HAVUÇ: Havuç, cildimiz ve saçlarımız için faydalı bir besin. Aynı zamanda bağışıklık sisteminin güçlenmesi için de katlı sağlıyor. Havuç, içerdiği A vitamini sayesinde tırnakların daha sağlıklı ve güçlü olmasını sağlar.

BİOTİN KAYNAĞI

● FASÜLYE: Fasulye iyi bir biotin kaynağıdır. Biotin ise tırnak kırılmasını önleyen ve genel tırnak sağlığı için gerekli olan bir B vitamini türüdür. Hafif bir biyotin eksikliği bile tırnaklarda kuruluğa neden olabilir. Sağlıklı tırnaklar için düzenli olarak yiyebileceğiniz fasulye türleri; yeşil fasulye, barbunya fasulyesi, beyaz fasulye ve meksika fasulyesidir.

● DOMATES: Domates, yüksek miktarda biotin ve likopen içerir. Bu bileşenler sağlıklı ve parlak bir görünümde tırnaklarınızın uzamasına ve doğal olarak kalınlaşmasına yardımcı olur. Ayrıca A vitamini doludur ve bir portakaldan bile daha fazla C vitamini içerirler.

PROTEİN ÜRETİR

● SÜT: Sütteki yüksek kalsiyum içeriği tırnakları güçlendirir ve daha hızlı büyümelerini sağlar. Günlük en az bir bardak süt içmeyi deneyin. Vücuttaki kalsiyum eksikliğinin tırnakların gevrek ve kuru olmasına neden olabileceği bulunmuştur. Vücudun kalsiyumu tamamen emmesini sağlamak için, sütü yumurta ve mantar gibi D vitamini yönünden zengin yiyeceklerle tüketin.



KERATIN VE PROTEIN DEPOSU

● YUMURTA: Sadece tırnakların değil bütün bedenin sağlıklı olması için yumurta tüketmemiz gerektiğini zaten biliyoruz. Bunların yanı sıra tırnaklar için de "olmazsa olmaz" bir besin yumurta. Yumurta tırnakların sağlığı ve parlaklığı için gerekli olan protein ve keratini bol bol içerir.

● SU: Dehidrasyonun, tıpkı vücudunuzun geri kalanında olduğu gibi tırnaklarınızın genel sağlığı üzerinde büyük bir etkisi vardır. Dehidrasyon tırnak etlerine ve zayıf tırnaklara neden olabilir. Susuz kalmayı önlemek için günde sekiz ila 10 bardak su içmeniz gerekir.

● KABAK ÇEKİRDEĞİ: Kabak çekirdeği, yüksek miktarda çinko içerir. Çinko ise bağışıklık sisteminin doğru çalışmasına yardımcı olan ve bağ dokusu oluşturmada önemli bir rol oynayan bir vitamindir. Çinko aynı zamanda vücudun ve sağlıklı tırnakların yapı taşları haline gelen yeni proteinler üretme yeteneğini de düzenler. Çinko eksikliği, tırnaklara baskı yaptığınızda ortaya çıkan izlere benzer şekilde tırnaklarda beyaz alanlara neden olabilir. Sağlıklı ve güçlü tırnakların tadını çıkarmak için kabak çekirdeği yemeye çalışın.