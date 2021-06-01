İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali başlıyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ilk kez bu yıl "İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali" düzenliyor. 11 günlük festival 21 Haziran Avrupa Müzik Günü'nde başlayacak.

KRİSTAL FLAMİNGO

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Amacımız sinema ve müzik sektörlerini İzmir'de buluşturmak. Pandemi koşullarını da dikkate alarak görkemli bir festival yapacağız" dedi. Festivalde 87 film gösterilecek. Yarışma bölümü bu yıl ulusal düzeyde yapılacak. Festival çerçevesinde, televizyon alanında da bir değerlendirme olacak. Bestecilere, Kristal Flamingo ödülleri 1 Temmuz'daki ödül töreninde verilecek.