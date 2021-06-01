Karaciğer dostu roka

ROKANIN vücuda pek çok faydaları bulunuyor. Roka içeriğinde antioksidan özelliği bulunuyor. Roka kanın temizlenmesini sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahiptir ve kansere karşı vücudun direnç kazanmasına katkı sağlar. Rokanın iştah açıcı etkisi vardır. Karaciğer rahatsızlıklarına karşı fayda sağlayan roka kemiklere de çok iyi gelir. Göz sağlığının korunmasında önemli bir fayda sağlayan roka, şeker hastalarına iyi gelir, kalp ve damar sağlığının korunmasına da önemli fayda sağlar. Roka sindirim sistemini koruyucu özelliğe sahiptir. Öksürüğe ve hazımsızlığa iyi gelir.

SARILIĞA İYİ GELİYOR

Saçlar, tırnaklar ve cilt içinde çok faydalıdır. Roka vücuttaki çeşitli zararlı maddelerin atılmasını sağlar. Beyin fonksiyonlarını güçlendirici etkiye sahip roka sarılığa iyi gelir. Eklem iltihaplarının temizlenmesine fayda sağlayan roka, dalak hastalıklarına da iyi gelir. Rokayı, kalp ve kan rahatsızlıkları yaşayan kişilerin kontrollü bir şekilde tüketmesi son derece önemlidir.

REFLÜSÜ OLANLAR OLANLAR LEBLEBİ YEMELİ

LEBLEBİ, kalsiyum, manganez, fosfat, magnezyum, çinko gibi minerallerin yanı sıra K vitamini ve B6 gibi vitaminler bakımından zengin bir besindir. K vitamini, kalsiyum, magnezyum, demir ve fosfat gibi minerallerin varlığından dolayı leblebi, kemik yapısını ve gücünü korumaya yardımcıdır. Reflü, gastrit gibi mide rahatsızlıkları olanların sıklıkla tüketmesi tavsiye edilir. Leblebi mide öz suyunun emilmesine yardımcı olarak gastrit ve ağrılara iyi gelir.

LİF AÇISINDAN ZENGİN

İÇERİĞİNDEKİ B6, C vitaminleri, lif ve potasyum sayesinde kalp sağlığını koruyucu etkisi vardır. Leblebide bulunan zengin lif; kötü kolesterolü düşürür. Bu sayede kalp rahatsızlıklarına yakalanma riski düşer.

YÜKSEK KOLESTEROLE HAFTADA İKİ GÜN BALIK

KOLESTEROL tedavisi olanların tüketmesi gereken bazı besinler var. Çekirdekli kuru üzüm ve alıç çayının kolesterolü düşürdüğü biliniyor.

FIRINDA PİŞİRİN Günde bir salkım çekirdekli kırmızı üzüm kötü kolesterolü düşüren doğal bir ilaçtır. Alıç çayı da kalp ve damar dostu olarak öne çıkan besinlerdendir. Günde iki-üç fincan tüketildiğinde özellikle kötü kolesterol düzeyinde 2 aylık tedavi sonrası düşme sağlanabilir. Günde bir avuç ceviz ya da badem tüketilmesi kötü kolesterolü düşürmede son derece faydalıdır. Fırında balık tüketimi de kötü kolesterolü düşürmede büyük rol oynar. Haftada en az 2 gün düzenli olarak balık tüketmeye özen gösterin.