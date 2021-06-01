Kardeşlerim yine zirvede

Atv'nin en sevilen dizilerinden Kardeşlerim, zirve yarışında birinciliği kaptırmıyor. Kardeşlerim, yayınlanan 15. bölümüyle Tüm Kişiler izleyici kategorisinin en çok izleneni oldu. Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi.

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atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, Tüm Kişiler'de %9,19 izlenme oranı ve %22,10 izlenme payı alarak birinci oldu. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #İntikamOyunu etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.