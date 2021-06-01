  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Kardeşlerim yine zirvede

yine zirvede

Yayınlanan son bölümüyle ‘Tüm Kişiler’ kategorisinin lideri olan , izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Dizi, ‘Tüm Kişiler’de %9,19 izlenme oranı ve %22,10 izlenme payı alarak birinci oldu

Kardeşlerim yine zirvede

1.6.2021

Atv'nin en sevilen dizilerinden Kardeşlerim, zirve yarışında birinciliği kaptırmıyor. Kardeşlerim, yayınlanan 15. bölümüyle Tüm Kişiler izleyici kategorisinin en çok izleneni oldu. Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi.

ÇOK KONUŞULDU

atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, Tüm Kişiler'de %9,19 izlenme oranı ve %22,10 izlenme payı alarak birinci oldu. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #İntikamOyunu etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kardeşlerim yine zirvede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.