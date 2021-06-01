Müthiş ikili: Tahin - pekmez

ÖZELLİKLE kahvaltıda sıklıkla tercih edilen tahin-pekmezin faydaları saymakla bitmiyor. Enerji veren bu ikiyi tüketirken günde 2 tatlı kaşığını geçirmemek önemli.

DİRENCİ ARTIRIYOR

SUSAMDAN yapılan tahin, lezzetinin yanı sıra içinde bolca protein, besin lifi, kalsiyum, omega 3 yağ asidi, demir ve A ve C vitaminleri bulunmasıyla zengin içeriğe sahip. Kalp krizi, inme gibi birçok sağlık sorununa yakalanma riskini azaltıyor. Kan basıncı ve kolesterolün düzenlenmesine yardımcı. Pekmez kan yapma ve enerji verme konusunda oldukça başarılı. Farklı çeşitlerde hazırlanabilen pekmez, birçok hastalık karşısında vücudun direncini artıran, besin değeri oldukça yüksek olan akışkan bir besin.