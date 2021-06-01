Pandemi Bornova’da sanata engel olamadı

BORNOVA Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü yaptığı çalışmalara pandemi döneminde de ara vermiyor. Yarışmalardan konserlere, turnuvalardan kulüp çalışmalarına ve kurslara kadar düzenlenen bir çok etkinlik tedbirler kapsamında ya da online olarak gerçekleştiriliyor. Bir yılı aşkın süredir tüm dünyayı esir alan pandemi nedeniyle evde kapalı kalan Bornovalılara yaşamlarını güzelleştirecek, kültür ve sanat alanından uzaklaşmamalarını sağlayacak etkinlikler hazırlanıyor.

GELİR SAĞLANIYOR

BORNOVA Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Etkinliklerde eğlence alanında çalışanların pandemi ile birlikte gelirsiz kalmasını engelleyerek, az da olsa bir gelir elde etmelerini sağlamayı amaçladık" diye konuştu.