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Haberler Sarmaşık Dilan, gösterilen ilgiden pek memnun

Dilan, gösterilen ilgiden pek memnun

Dilan, gösterilen ilgiden pek memnun

3.6.2021

GÜZEL ve başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz, önceki gün çalışma arkadaşlarıyla Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Pandemiden dolayı dışarıda pek olmamaya özen gösterdiğini söyleyen oyuncu, "Yasaklar kalkınca yakın çalışma arkadaşlarımla bir araya geldik. Hem bir şeyler yiyelim hem de alışveriş yaparız dedik" diye konuştu. Son olarak bir dondurma firmasının reklamlarında rol alan oyuncu, "Reklam filmimiz yayınlandı. Gelen tepkiler ve aldığımız geri dönüşler çok güzel. Teşekkürler..." dedi.
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