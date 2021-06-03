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Haberler Sarmaşık Melisa’dan sezonluk alışveriş tamam

’dan sezonluk alışveriş tamam

Melisa’dan sezonluk alışveriş tamam

3.6.2021

OYUNCU Melisa Döngel, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla yemek yiyip keyifli zaman geçiren başarılı oyuncu, Vadistanbul Moda Caddesi'nde sezonluk alışverişini yaptı. Güzel oyuncu, "Yaz tatili için bir planınız var mı" sorusuna ise "Dizi çekimlerinden dolayı şu an düşünmüyorum, zamanım olursa bir yerlere gidebilirim" diye yanıt verdi. Güzel oyuncunun sade ve spor giyim tarzı ile dikkat çekti.
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