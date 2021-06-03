Şeyma Subaşı 3 aylık hamile

MISIRLI iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, ikinci kez anne oluyor. Mohammed ile uzun zamandır aşk yaşayan Subaşı, birlikteliklerini evlilikle taçlandıracaklarını açıklamıştı. Alsaloussi ile düğün hazırlığı yapan Subaşı'nın 3 aylık hamile olduğu ve ikinci bebeğini de Türkiye'de doğurmayacağı öğrenildi. SUBAŞI'NIN son paylaşımları da takipçilerinin gözünden kaçmadı. Subaşı'nın hayranları; 'Hamile sanırım', 'Göbek çıkmış', 'Hamile gibi', 'Kesin hamile', 'Kilo da almış', 'Hamile, el sürekli göbekte' diye yorumlarda bulundu. Şeyma Subaşı'nın, Acun Ilıcalı ile evliliğinden de Melisa adında bir kızı var.

AVSAR TATİLİNİ AYVALIK'TA GEÇİRECEK

HÜLYA Avşar, geride bıraktığımız gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Geçtiğimiz hafta "Ayvalık'a gideceğim ya da tekne tatili yapacağım, henüz karar vermedim" diyen Avşar, kararını Ayvalık'taki yazlığından yana kullanacağını açıklardı.

DEMET'TEN ÇALISMA ÖNCESİ SON TATİL

OYUNCU Demet Özdemir, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Sevgilisi Oğuzhan Koç ile tatilde olan ve işleri için tekrar İstanbul'a dönen Özdemir, "Önümüzdeki günlerde yakın arkadaşlarımızla ufak bir tatil programımız olacak, Sonrasında yoğun bir çalışma ortamında olacağım" dedi.

HAZAL, YENİ SEZON İÇİN HAZIRLANIYOR

BİR süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yeni sezonda yeni projeler için görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Küçükköse, "Yeni sezon öncesi bol bol senaryo okuyorum. İçime sinen, güzel bulduğum bir proje olursa Eylül, Ekim gibi tekrar ekranlarda olurum" diye konuştu.