Hasan Saltık kalbine yenildi

Müzik yapımcısı ve Kalan Müzik'in sahibi Hasan Saltık, Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonucu Bodrum Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Saltık, 57 yaşında hayata gözlerini yumdu.

KALIN'DAN BAŞSAĞLIĞI

Hasan Saltık'ın ölüm haberi sanat camiasında büyük üzüntüye yol açtı. Saltık'ın ölümünü duyan ünlü isimler ise sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayınladı. Türkilere olan ilgisiyle bilinen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Müzik kültürümüze büyük hizmetler veren, Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık beyin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sohbetlerimizi ve dostluğumuzu her zaman hayırla yad edeceğim" paylaşımında bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından da "Müzikal belleğimize çok değerli eserler kazandıran kıymetli yapımcı Hasan Saltık'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" notu paylaşıldı.

ÜNLÜ SANATÇILAR RAHMETLE ANDI

KALAN MÜZİK: Bazı şeyleri duyurmak çok zor, büyük acıları... Belki sonra, dilimiz döndüğünde... Şimdi kısa sürmüş ömre sessizce ağıt yakıyoruz. Hasan Saltık yaşadı, devri daim olsun.

TOLGA ÇANDAR: Müzik hayatımda buralara geldiysem, Hasan Saltık'ın emeği büyüktür. Bize her zaman destek oldu. Ege Türküler, Çağdaş Türküler albümlerinde de çok emeği ve katkısı vardır. Bir dostumu, yoldaşımı kaybettim.

TOLGA SAĞ: Eksildik yine. Çok ağır oldu bu. Devrin daim olsun.

SABAHAT AKKİRAZ: Ah ki ah. Yüreğimi yaktın Hasan. Güldüğümüz anlar resimlerde kaldı dede. Hasan Saltık hakka yürüdü. KALAN Yola, müziğe, kültürümüze hizmetin. Nur içinde uyu. Çok erken oldu. Çok üzgünüm.

ŞEVVAL SAM: En büyük yol arkadaşımı kaybettim. Üzüntümü kelimelerle ifade edemiyorum.

HALUK LEVENT: Abimiz daha çok işimiz vardı Hasan abi...

TUBA AYHAN