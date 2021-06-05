Fotoğraftaki sevinç kursaklarında kaldı

Korona teşhisiyle yoğun bakımda tedavi gören ve 46 gün sonra taburcu edilen ünlü oyuncu Burak Sergen, 2019 yılında nişanlandığı Nihan Ünsal ile önceki akşam dünya evine girdi. Ancak çiftin mutluluklarını paylaştıkları fotoğrafların ardından sosyal medyada hakaret içerikli yorumlar peş peşe geldi. İkili, avukatları aracılığıyla, çirkin yorumlarda bulunanlar için yasal süreci başlattıklarını açıkladı.

EVLENEREK SÜRPRİZ YAPTILAR

11 Nisan Pazartesi günü yakalandığı korona virüse bağlı akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısıyla hastaneye kaldırılan Sergen, 46 günlük zorlu tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Usta sanatçı, nişanlısı Ünsal ile evinde önceki akşam nikah masasına oturdu.

ELEŞTİRİ SINIRINI ÇOK AŞTILAR

Çifti mutlu gününde ailesi ve arkadaşları yalnız bırakmadı. Ünsal ve Sergen, sürpriz nikahtan fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Ancak bu paylaşımların ardından çiçeği burnunda çiftle ilgili hakaret içerikli yorumlar yapıldı. İkilinin avukatı Uğur Sıtkı, "Yapılan bazı yorumlar menfi eleştiri sınırlarını çoktan aşmış, müvekkilim ve eşinin kişilik haklarına tecavüz oluşturan, hakaret içeren boyutlara gelmiştir. Bu yorumlarla ilgili yasal süreç başlatılmıştır" ifadelerini kamuoyuyla paylaştı.