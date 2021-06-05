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Haberler Sarmaşık Yapımcı Hasan Saltık son yolculuğa uğurlandı

Yapımcı son yolculuğa uğurlandı

Yapımcı Hasan Saltık son yolculuğa uğurlandı

5.6.2021

BODRUM'DA geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında ölen müzik yapımcısı Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlandı. Kartal Cemevi'ndeki cenaze töreninde, eşi Nilüfer Saltık, abisi Kemal Saltık, çocukları Ekin ve Helin Saltık, taziyeleri kabul etti.

Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oyuncu Turgay Tanülkü, Oktay Kaynarca, sanatçı Kubat, Yavuz Bingöl, Sedat Anar gibi birçok sanaçtı katıldı. Saltık'ın cenazesi Küçükyalı Mezarlığı'na defnedildi.

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