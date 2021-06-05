Yaz aylarının en önemli besini sudur

Yaz sıcaklarının kendini hissettirmesiyle birlikte yeterli sıvı alımının büyük önem kazandığını vurgulayan Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Eylem Ezgi Fadıloğlu, "Su, yaşam için elzem olan bir besin ögesi olarak kabul edilmelidir. Vücudumuzun yüzde 70'i sudan oluşur. Hücre, doku ve organların çalışması, zararlı maddelerin atılması, vücut ısısının kontrolünün sağlanmasında rol oynar. Sıcak havalarda terleme ile sıvı kaybı artar. Yeterli sıvı tüketilmediği takdirde, bulantı, yorgunluk hissi, kabızlık gibi belirtiler ortaya çıkabilir. İdrar renginin koyulaşması, su ihtiyacının karşılanmadığının göstergesidir" dedi.

ÇAYI, KAHVEYİ AZALTIN

Çay, kahve gibi kafeinli içeceklerin, diüretik etkilerinden dolayı daha fazla idrara ve daha çok sıvı kaybına yol açtıkları için su kaynağı olarak sayılmayacağını söyleyen Fadıloğlu, "Sıcak havalarda aşırı terleme ile su kaybının önüne geçmek, kilo vermek ve kiloyu korumak için her gün 2 - 2.5 litre (8-10 bardak) su içmeyi alışkanlık haline getirmek gereklidir" diye konuştu.

Su olmadan yapılan egzersizler ve beslenmenin yararı olmayacağını belirten Fadıloğlu, "Su tüketimi arttıkça vücutta depolanan yağ miktarı azalmaya başlar, vücuttaki ödem gider ve kilo kaybı gerçekleşir. Sıcaklıklara bağlı olarak sodyum, potasyum gibi minerallerin vücuttan atılması sonucunda baş dönmesi, yorgunluk, bayılma hissi gibi sağlık sorunları ortaya çıkar. Bu yüzden bol sıvı alınmalı" dedi.

KALP VE RİTİM BOZUKLUĞU

Fadıloğlu, uzman kontrolü olmadan bilinçsizce yapılan şok diyetlerin ergenlik döneminde yeme bozukluğu belirtilerine sebep olabileceğini de belirterek, "Bu diyetlerde hızla kaybedilen kilo, kısa sürede yine hızla geri alınmakta; ayrıca, başlangıçta kaybedilen kilolar yağ dokusundan değil su ve kas kaybından olmakta. Aşırı miktarda sıvı ile elektrolit kaybından dolayı vücuttaki sıvı-elektrolit dengesinde de bozulma meydana gelmekte. Kişide kalp ritim bozukluğu, hipoglisemi, kansızlık, adet düzensizliği, mineral yetersizliği gibi sağlık sorunları da ortaya çıkabilmekte" dedi.

SAĞLIKLI BESLENME ÖNEMLİ

FADILOĞLU, "Kilo vermek ve kiloyu kontrol altında tutmak için yapılması gereken iki şey; kişinin yaşam tarzı, tercih ve ihtiyaçlarına göre hazırlanmış sağlıklı ve dengeli bir beslenme şekli ile düzenli fiziksel aktivitelerdir. Egzersiz için ağır spora gerek yok. 1 saat yürüyüş yeter" dedi.