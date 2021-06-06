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Haberler Sarmaşık Atiba çocuklarını gezdiriyor

çocuklarını gezdiriyor

Atiba çocuklarını gezdiriyor

6.6.2021

BEŞİKTAŞ futbol takımının Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, geçtiğimiz gün çocuklarıyla birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Sezonu şampiyon olarak bitiren takımda başarılı bir performans sergileyen 38 yaşındaki yıldız futbolcunun sezonun bitmesine rağmen Türkiye'den ayrılmaması ve burada çocuklarıyla birlikte kalması dikkatlerden kaçmadı.
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