Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen’e doğum günü sürprizi

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, oğulları Karan ile birlikte 35 yaşına basan Fahriye Evcen'in doğum gününü kutlamaya devam ediyor. Eşine sürpriz yapan Özçivit, bu kez Evcen ile oğlunun fotoğrafını, "Kuzum ve pasta kurdum" sözleriyle Instagram'dan paylaştı.

EVCEN 35 YAŞINA GİRDİ

2017 yılında Burak Özçivit ile dünyaevine giren ve 2019'da oğlu Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, 35 yaşına bastı. Özçivit, eşinin doğum günü için kutlama organize etti. Karan ile birlikte Evcen'e sürpriz yapan Özçvit, eşi ve oğlunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Ünlü oyuncunun, "Kuzum ve pasta kurdum" notunu düştüğü gönderi kısa sürede 500 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

'TÜM PASTALARIM SENİN'

Evcen de oğlu ile birlikte çekilen bu fotoğrafını, "Tüm pastalarım senin" sözleriyle Instagram'dan paylaştı. Anne-oğulun neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. Burak Özçivit, önceki gün de eşinin yeni yaşını sosyal medyadan kutlamıştı. Evcen ve oğlu ile birlikte verdikleri yeni pozu Instagram'dan paylaşan Burak Özçivit gönderisine, "Nice mutlu, sağlıklı senelere güzel eşim. Doğum günün kutlu olsun" sözlerini not düşmüştü. Ardından sürprizlerin iki gün önceden başladığını ifade eden Evcen, "İlk olarak Burak kutlama yaptı. Artık bu hafta 'Doğum günü' haftası olarak devam eder" şeklinde konuşmuştu.

'KARAN İÇİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM'

Fahriye Evcen, Burak Özçivit ile birlikteliğini ve oğlunu, "Mutlu bir aile tek temel prensibe dayanıyor; o da sevgi... Burak çok iyi bir baba. Şefkatli, ilgili, hassas... Empati yeteneği oğlumuz doğduktan sonra daha da arttı. Karan için en iyisini yapmak için çabalıyorum" sözleriyle anlatmıştı. Zaman zaman zorlandığını da anlatan Evcen, "Gündüzleri asla televizyon açmıyorum. Karan ile oyun oynuyorum. Onu izlerken dalıp gidiyorum" demişti.