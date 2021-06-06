Derya Uluğ Milli formayla top sektirdi

ŞARKICI Derya Uluğ, yeşil sahalara çıkarak top tekniğindeki hünerlerini sergiledi. Futbola olan tutkunluğu ile bilinen güzel şarkıcı, çim sahada şov yaptı. EURO 2020'ye günler kala Ay-Yıldızlı Milli formayı giyen Uluğ, futbol topuyla olan yeteneklerini gözler önüne serdi. Başarılı şarkıcı o anlarını sosyal medya hesabından "Antrenmandayım" notuyla paylaştı. Altındaki kot pantolona rağmen defalarca top sektiren Uluğ'un paylaşımı, taraftarlardan ve takipçilerinden takdir topladı.

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