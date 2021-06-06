ŞARKICI Derya Uluğ, yeşil sahalara çıkarak top tekniğindeki hünerlerini sergiledi. Futbola olan tutkunluğu ile bilinen güzel şarkıcı, çim sahada şov yaptı. EURO 2020'ye günler kala Ay-Yıldızlı Milli formayı giyen Uluğ, futbol topuyla olan yeteneklerini gözler önüne serdi. Başarılı şarkıcı o anlarını sosyal medya hesabından "Antrenmandayım" notuyla paylaştı. Altındaki kot pantolona rağmen defalarca top sektiren Uluğ'un paylaşımı, taraftarlardan ve takipçilerinden takdir topladı.
Derya Uluğ Milli formayla top sektirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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