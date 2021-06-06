Mahir Günşıray “Kalp Yarası”nda

ATV'NİN yaza damga vuracak yeni dizisi Kalp Yarası, genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Tanıtımları ile büyük ilgi gören Kalp Yarası, oyuncu Mahir Günşiray'ın ekrana dönüşünü de müjdeliyor. Günşiray, medeniyetlerin buluşma noktası olarak kabul edilen Hatay-Antakya'nın etkileyici coğrafyasında geçen hikayede Güvenci Ailesi'nin reisi Adnan Güvenci karakterini canlandıracak.

İKİ AİLENİN REKABETİ

SEKTÖRÜN duayen ismi Tomris Giritlioğlu'nun hikayesinden senaryolaştırılarak ekrana taşınan Kalp Yarası'na Güvenci ve Velioğlu ailelerinin kıyasıya rekabeti damga vuracak. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban üstlenirken, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad kaleme alıyor.