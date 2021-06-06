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Haberler Sarmaşık Tehlikeyi Ata Demirer görüntüledi

Tehlikeyi görüntüledi

Tehlikeyi Ata Demirer görüntüledi

6.6.2021

MARMARA Denizi'nde uzun bir süredir etkili olan müsilaj (Deniz salyası) vatandaşları tedirgin ediyor. Denize olan tutkusuyla bilinen ünlü komedyen Ata Demirer de konuya dikkat çekmek için bir paylaşımda bulundu. Dalış yapan ünlü komedyen sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, deniz salyasının Ege Denizi'ne kadar ulaştığını görüntüledi. Demirer paylaşımına, "Burası Kuzey Ege... Maalesef salya buraya kadar geldi! Çok yazık, çok" dedi.

DENİZE ÇÖP ATMAYIN ÇAĞRISI
ÇANAKKELE'DE yaşayan ünlü isim yaklaşık olarak 8 ay önce de denizden çöp toplamış ve bir duyarlılık yaratmaya çalışmıştı. Demirer, "Arkadaşlar denize çöp atmayın. Bak, çöp... Taş da atmayın. Çocuklarınıza denize taş atmayı öğretmeyin. Denize olta atsınlar, paletlerini atsınlar, yüzsünler, yelken yapsınlar, balık avlasınlar" ifadelerini kullanmıştı.

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