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Haberler Sarmaşık “Çeşme’de olduğumdan annemin haberi yok”

“Çeşme’de olduğumdan annemin haberi yok”

“Çeşme’de olduğumdan annemin haberi yok”

7.6.2021

BİR dijital platformda yayınlanan 'Yeşilçam' dizisinin başrol oyuncularından Selin Şekerci, 5 günlük tatilini Çeşme'de değerlendiriyor.
Dizinin ikinci sezon çekimlerine yakında başlayacaklarını söyleyen ve dinlenmek için Çeşme'ye gelen Selin Şekerci, yönetmen arkadaşı İbrahim Çiçek ile birlikte Alaçatı'da akşam yemeği yedi. Güzel oyuncu, fotoğrafı çekilirken, "Annemin şu an burada olduğumdan haberi yok" diyerek espri yaptı.

ERCAN AKGÜN

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