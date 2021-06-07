Yasemin kalabalık düğün istiyor

İDO Tatlıses'in ni-şanlısı Yasemin Şefkatli, önceki gün Vadistan-bul'da görüntülendi. Güzel havayı fırsat bilip alışverişe çıkan Şefkatli, ertelenen düğünü hakkında konuş-tu. Şefkatli, "Düğünümüzü pandemi sebebiyle ertelemek durumunda kaldık. Kalabalık ve eğlenceli bir düğün hayalim var, bunu gerçekleştirmek istiyorum. O yüzden biraz daha bekleyeceğiz" dedi.