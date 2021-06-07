Yeni Müzik Günleri online ortamda başladı

YAŞAR Üniversitesi ve Goethe Enstitüsü, işbirliğiyle düzenlenen İzmir Yeni müzik Günleri'nin ikincisi Kovid-19 nedeniyle bu yıl çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi. Türkiye'de çok sayıda hayranı ve coşkulu bir müzik sahnesi olan çağdaş müziğin, konserler, atölyeler ve profesyonel fikir alışverişi ile gelişmesini sağlamak için 2019'da Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü ve Goethe Enstitüsü'nün birlikte hayata geçirdiği İzmir Yeni Müzik Günleri, geçtiğimiz yıl salgın sebebiyle yapılamamıştı. Etkinlik, bu yıl çevrimiçi ortama taşınarak Köln'den 'Hand Werk' grubunun performansıyla açıldı. Topluluk, çağdaş müzikten yeni yazılmış deneysel ve disiplinlerarası projeler ile müzik tiyatrosuna kadar uzanan geniş bir repertuvarı icra ediyor.