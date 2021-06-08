“Bodrum çok pahalı Çeşme’ye gideceğiz”

Her geçen yıl popülerliği artan ve lüks oteller ile mekanların sürekli arttığı Bodrum'da fiyatlar da adeta uçtu gitti. Yüksek fiyatlara ünlü oyuncu ve sunucu Çağla Şikel de tepki göstererek rotasını Çeşme'ye çevirdi.İki yıl önce Bodrum'da tatil yaparken bir ayrana 40 TL ödeyen Çağla Şikel'in yeni favorisi İzmir Çeşme oldu. Artık Bodrum'a gitmeyen Şikel, bu yaz da Çeşme'de olacağını söyledi. Şikel, "Bodrum'da rakamlar yüksek olduğu için bu yaz da Çeşme'ye gideceğiz. Pazardan alışveriş yapacağız. Daha sonra orada 15 kişi falan olacağız. O yüzden ev tuttuk. Bu sene 'Beach Club'lara da gidilmez" diye konuştu.

■ FERDİ YAVUZ