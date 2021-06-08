  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık “Bodrum çok pahalı Çeşme’ye gideceğiz”

çok pahalı ’ye gideceğiz”

“Bodrum çok pahalı Çeşme’ye gideceğiz”

8.6.2021

Her geçen yıl popülerliği artan ve lüks oteller ile mekanların sürekli arttığı Bodrum'da fiyatlar da adeta uçtu gitti. Yüksek fiyatlara ünlü oyuncu ve sunucu Çağla Şikel de tepki göstererek rotasını Çeşme'ye çevirdi.İki yıl önce Bodrum'da tatil yaparken bir ayrana 40 TL ödeyen Çağla Şikel'in yeni favorisi İzmir Çeşme oldu. Artık Bodrum'a gitmeyen Şikel, bu yaz da Çeşme'de olacağını söyledi. Şikel, "Bodrum'da rakamlar yüksek olduğu için bu yaz da Çeşme'ye gideceğiz. Pazardan alışveriş yapacağız. Daha sonra orada 15 kişi falan olacağız. O yüzden ev tuttuk. Bu sene 'Beach Club'lara da gidilmez" diye konuştu.

■ FERDİ YAVUZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

“Bodrum çok pahalı Çeşme’ye gideceğiz” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.