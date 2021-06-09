"Cesaretim kırıldı"

VADİSTANBUL'DA tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu Feyza Çıpa, dünyaca ünlü markaların sezonluk ürünlerini inceleyip alışveriş yaptı. Yorgunluk kahvesini içerken gazetecilerle sohbet eden Çıpa, 'Hayatınız da kimse varmı?' sorusuna, "Aşk hayatımda başarısızım, aşka olan cesaretim biraz kırıldı" dedi. Tatil hazırlıklarına da başladığını söyleyen ünlü isim, "Haftaya Bodrum'a gidip tatil yapacağım. Sanırsam biraz dinlenmem lazım" dedi.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Sempatik sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Metropol İstanbul'da objektiflere takıldı. Günün erken saatlerinde bir reklam çekimi için AVM'ye gelen Esmersoy, set arasını değerlendirerek kısa bir alışveriş turu yapmayı da ihmal etmedi. Şıklığı ve zarafeti ile göz dolduran başarılı sunucu, "Set arasını değerlendirip alışveriş turu yapmasam olmazdı. Bir kaç eksiğim vardı, onları aldım. Şimdi tekrar sete gitmem gerekiyor" dedi.

BUNLARIN HEPSİ AŞKTAN

ŞARKICI Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup'un yeni yaşını duygusal bir paylaşımıyla kutladı. Ünlü şarkıcı, "Bir gün dünyana bir kadın girer, kalbini ve ruhunu seninle paylaşmak için ortaya koyar. Anlarsın ki, o kadının sevgisi ve cesareti seni durmadan yükselten bir meleğin kanat çırpmasıdır. İyi ki doğdun canım sevgilim" sözleriyle romantik bir mesaj yayınladı. Melis Sütşurup da sevgilisinin paylaşımına 'bunların hepsi aşktan' mesajıyla karşılık verdi.