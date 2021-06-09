Maraşlı’da itiraf zamanı

atv'nin sevilen dizisi "Maraşlı" önceki akşam ekrana gelen bölümüyle büyük beğeni topladı. Dizide gerçek kimliğinin deşifre olmasını istemeyen Maraşlı'nın içinde bulunduğu çıkmaz, izleyenleri ekran başına kilitledi. Yayınlanan bölümde, Mehmet İnce'ye ulaşmak isteyen Savcı Tolga, mahkemeye başvurarak Maraşlı'nın gerçek kimliğini deşifre eden gizli dosyaya ulaşma kararı çıkarttı.

ÇOCUKLUK YILLARI

Bölümde Mehmet İnce dosyasını, Savcı'ya ulaştırmak için görevli olan Nevzat'ın, Maraşlı ile duygu yüklü yüzleşmesi öne çıktı. Mehmet İnce olduğunu Nevzat'a itiraf eden Maraşlı, dosyayı Nevzat'tan almak istese de başarılı olamadı. Yayınlanan bölümde, Hurdacı'nın peşine düşen Maraşlı'nın ilk kez çocukluk yıllarından ekrana gelen flashback sahnesi merak uyandırdı.