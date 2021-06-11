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Haberler Sarmaşık İç mimar Esra Kazmirci’den tüyolar

İç mimar ’den tüyolar

İç mimar Esra Kazmirci’den tüyolar

11.6.2021

Bugüne dek ekibiyle birlikte konut, ofis, otel ve yat tasarımı alanında çok sayıda projeye imza atan iç mimar Esra Kazmirci, mesleğiyle ilgili demeçler verdi. Dekorasyonun, bir mekana hayat verme kavramı üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Kazmirci, "Bu mesleği icra ederken enerjisi yüksek ve pozitif bir bakış açısına sahip oluyorsunuz; sabırlı, disiplinli ve programlı olmayı öğreniyorsunuz. Yaratıcılıkta özgür, cesur ve gerektiğinde tutucu olabilmek bu mesleğin olmazsa olmaz tarafları" diye konuştu.
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