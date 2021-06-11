Önce deniz sonra paylaşım

2016 Survivor şampiyonu Avatar Atakan lakabıyla tanınan ve aynı zamanda kickboks dövüşçüsü olan Atakan Arslan, tasarımcı eşi Serap Korkmaz ve oğlu Leon Arslan ile birlikte Çeşme'de deniz ve güneş keyfi yapıyor. Birkaç gündür Ayayorgi'deki White Beach'te denize giren Arslan ailesi, gün boyu sosyal medya paylaşımları yapmayı da ihmal etmiyor.

■ ERCAN AKGÜN