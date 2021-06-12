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Ekranların bir numarası

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi '' yayınlanan 100'üncü bölümünde, aldığı reytinglerle 'Tüm Kişiler' kategorisinin zirvesine yerleşti.

Ekranların bir numarası

12.6.2021

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %8,76 izlenme oranı ve %24,03 izlenme payı alarak birinci oldu.

SOSYAL MEDYA LİDERİ
Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 100. bölümünde #Çukurovada- 100Bölüm etiketi sosyal medyanın gündemindeydi. 3. sezonunda, ekranın en çok izlenen dizilerinden biri olan 'Bir Zamanlar Çukurova' Perşembe gecesinin zirvesindeki yerini koruyor. Dizi, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da, aşkın her türlüsünün zaman ve vicdan savaşlarından geçtiği hikâyesi ile yoluna devam ediyor.

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