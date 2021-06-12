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Haberler Sarmaşık İngiliz aile Bodrum’a servet bıraktı

İngiliz aile Bodrum’a servet bıraktı

İngiliz aile Bodrum’a servet bıraktı

12.6.2021

İngiltere'nin en zengin ailelerinden Ernasto - Kirsty Bertarelli çiftine ait lüks yat, yakıt ve erzak ikmali için Yunanistan'ın Santorini Adası'ndan Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. "Vava 2" isimli lüks yat, 350 bin litre akaryakıt, 3 kamyonet dolusu yiyecek aldı. Lüks yat Bodrum'a 3 milyon liradan fazla para bıraktı.

97 METRE UZUNLUĞUNDA
İngiltere'nin en zengin ailelerinden Ernasto - Kirsty Bertarelli çiftine ait 97 metre uzunluğunda 160 milyon dolar değerindeki ultra lüks motor yat Santorini Adası'ndan Bodrum'a gelerek yakıt ve erzak ikmali yaptı. 50 personeli bulunan yata 350 bin litre akaryakıt ile 3 kamyonet dolusu yiyecek takviyesi yapıldı. Yiyecekler arasında yörenin deniz ürünleri ile meyve ve sebzelerin bulunması dikkat çekti. Lüks yatın 2.5 milyon lirası akaryakıt olmak üzere ilçeye 3 milyon lira civarında para bıraktığı öğrenildi. Helikopter pistinin yanı sıra, 4 yüzme havuzu, jakuzi, SPA ve spor salonu bulunan yat daha sonra Rodos'a hareket etti.

ADEM ÜLKER

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