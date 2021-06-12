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Haberler Sarmaşık Tatil öncesi alışveriş turu

Tatil öncesi alışveriş turu

Tatil öncesi alışveriş turu

12.6.2021

EKRANLARIN ve tiyatro sahnelerinin başarılı ismi Sarp Apak, önceki gün eşi Bengisu Apak ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Önümüzdeki günlerde İzmir'e tatile gideceklerini söyleyen Sarp Apak, tatil öncesinde bir kaç eksiklerini almak için alışverişe geldiklerini belirtti.

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