EKRANLARIN ve tiyatro sahnelerinin başarılı ismi Sarp Apak, önceki gün eşi Bengisu Apak ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Önümüzdeki günlerde İzmir'e tatile gideceklerini söyleyen Sarp Apak, tatil öncesinde bir kaç eksiklerini almak için alışverişe geldiklerini belirtti.
Tatil öncesi alışveriş turu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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