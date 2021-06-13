Dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması

KENAN İmirzalıoğlu'nun sunuculuğuyla Kim Milyoner Olmak İster Pazar akşamları atv ekranlarında! Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısında olacak. İMİRZALIOĞLU SUNUMUYLA

ATV ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı sevilen oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla, Pazar akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında

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