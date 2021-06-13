Plazma tedavisiyle ameliyatsız göz kapağı estetiği

KAŞKALOĞLU Göz Hastanesi Hekimlerinden Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, hem cilt lekeleri hem de kırışıklık ve sarkmaların tedavisi için kullanılan 'Plazma tedavisi'yle ameliyatsız olarak göz kapağı estetiği uygulamaları yapılabildiğini söyledi. Plazma tedavisinin ciltteki bazı leke ve lezyonların tedavisinde kullanıldığını ayrıca bu cihazla göz çevresi estetiği ve göz kapaklarında görülen sarkmaların düzeltildiğini de dile getiren Op. Dr. Geribeyoğlu, uygulamanın hızlı iyileşme sağladığını ifade etti.

SIKILAŞMA SAĞLIYOR

OP. Dr. Geribeyoğlu, "Tedavide bir çeşit elektrik enerjisiyle cilde zarar vermeden dokuyu buharlaştırıyor ve sıkılaştırma sağlıyoruz. Ameliyatsız olarak sarkmaların düzeltilmesi, kırışıklık ve kaz ayakların düzeltilmesinde iyileşme sağlamak mümkün. Sarkık göz kapaklarında görüş alanında da fayda sağlayabiliyor. Bu tedaviyi cerrahiye uygun olmayan veya ameliyatı tercih etmeyen hastaların yanı sıra genç hastalarda da uygulayabiliyoruz. Hastaya uygulanan lokal anestezi ardından uygulama gerçekleştiriliyor ve evine dönebiliyor. Küçük bölgelerde uyuşturucu kremler uygulanıyor, hasta aynı gün işine dönebiliyor" dedi.

GÖZ ALTI TORBALARINDA ETKİLİ

AMELİYATSIZ göz estetiğinde kullanılan bir diğer yöntemin de radyofrekans tedavisi olduğu bilgisini veren Op. Dr. Lale Geribeyoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Radyofrekans ile hem ciltte hem de cilt altı dokusunda sıkılaşma sağlanıyor. Özellikle göz altı torbalarında başarılı sonuçlar veriyor. Operasyon, ağrısız bir şekilde ufak bir lokal anesteziyle yapılıyor ve uygulama sonrası hasta günlük yaşamına dönebiliyor."