Şeyma’ya şok!

Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin adları uzun süredir magazin gündeminden düşmüyor. Tatilleri, mal varlığı, evlenme teklifi derken hemen her gün ikili hakkında bir haber çıkıyor. Sabah Gazetesi'nden Sonat Bahar'ın Gazeteci Amer Fouad ile yaptığı görüşme, Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki şok gerçekleri ortaya çıkardı. İşte Mohammed Alsaloussi ile ilgili gerçekler:...

MİLYARDER DEĞİL

1- Milyarder olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi'nin Mısır kaynaklı haberlerde adı bile geçmiyor. Arap medyasındaki küçük haberler, Türk medyasının çevirisi niteliğinde. O da "Ünlü bir televizyoncunun eski karısıyla evlenen Mısırlı" şeklinde...

2- Adam Mısır için bir bilinmeyen. Mısır'ın en zengin sekiz ailesinden birinin mensubu olduğu yalan! Tüm listeleri 2017 yılına kadar inceledim, adı bile geçmiyor. Zaten Mısır'ın zengin listesini iki büyük aile oluşturuyor. O da Medoo'nunki değil.

3- Mısır'da bir şeyhin oğlu olduğu yazılmış. Bu da yanlış. Mısır'da şeyh sadece din adamlarına deniyor. Araplar gibi Mısırlı zenginlere şeyh denmiyor. Babasının ismini de araştırdım ona dair de bir şey bulamadım.

4- Ben yıllarca Mısır'da yaşamış bir gazeteci olarak bu kişinin ismini hiç duymadım. Amerika'da yaşadığı söyleniyor ama zengin bir Mısırlı nerede yaşarsa yaşasın mutlaka bilirdik.

5- Fotoğraflardan zengin biri gibi duruyor ama milyarder falan olamaz. Arap dünyasındaki milyarderlerin sayısı belli, topu topu 20 kadar. Onların arasında da yok! Mısır'da adından söz edilen bir iş adamı da değil. Ben hiç duymadım.