Toplantı sonrası öğle yemeği

DEMET Akalın'ın eski eşi Okan Kurt, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Kurt, öğle saatlerinde tek başına Vadistanbul'da yemek yedikten sonra dünyaca ünlü markaların sezonluk ürünlerini inceleyip alışveriş yaptı. Vale noktasından aracını teslim alan Okan Kurt, muhabirlere iyi çalışmalar dileyerek gözlerden uzaklaştı.

HANDE DEMİR ARKADAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

CEMİYET hayatının tanınan ve sevilen isimlerinden olan Hande Demir, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Tek başına alışverişe çıkan sosyetik güzel, kısa bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Tatil planlarıyla ilgili de açıklama yapan Hande Demir, "Oğlumun sınavı var önümüzdeki günlerde. Sınav sonrası ailece bir tatil programımız olacak" dedi. Hande Demir, alışverişini tamamladıktan sonra da arkadaşlarıyla bir araya geldi.

YAĞMUR TANRISEVSİN İZİN GÜNÜNDE İSTANBUL'DA

GÜZEL ve başarılı oyuncu Yağmur Tanrısevsin, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Uzun bir aranın ardından Atv ekranlarında tekrar sevenleriyle buluşmaya hazırlanan güzel oyuncu, oldukça heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi. 'Kalp Yarası' dizisiyle ekranlarda olacağının müjdesini veren Tanrısevsin, "Güzel bir ekiple çalışıyoruz. Çok kaliteli oyuncular ve harika bir set ortamı var. Bildiğiniz gibi çekimleri Hatay'da gerçekleştiriyoruz. Bir kaç günlük izinimiz vardı ben de İstanbul'daki işlerimi halletmek için kısa süreliğine de olsa buraya geldim" dedi.

EBRU DESTAN ORTAĞIYLA ALIŞVERİŞTE

ESKİ manken Ebru Destan İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Muhabirlerle sohbet eden Ebru Destan, "Arkadaşım Sonay'la birlikte güzellik merkezi açtık. Artık birlikte çalışıyoruz, bugün de birlikte alışverişe geldik" dedi. Açık havanın tadını alışveriş yaparak değerlendiren ikili daha sonra yorgunluk kahvesi içmeyi de ihmal etmedi.

AYCAN YANAÇ FİT VÜCUDUYLA DİKKAT ÇEKTİ

KADIN futbolcu Aycan Yanaç, önceki gün objektiflere yansıdı. Akşam saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde dünyaca ünlü mağazalarda alışverişin tadını çıkaran Yanaç, daha sonra restorana geçerek yemek yedi. Restoran çıkışı muhabirlere poz verip sohbet etmeyi ihmal etmeyen kadın futbolcu, "Hava güzeldi biz de kendimizi dışarı attık, kolay gelsin arkadaşlar" dedi. Bir dönem aldığı kilolarla gündeme gelen Yanaç, fit vücuduyla dikkat çekti.

CİHAN TALAY İLE METİN PIHLIS KAHVALTIDA BULUŞTU

OYUNCULAR Cihan Talay ile Metin Pıhlıs önceki gün objektiflere yansıdı. Alışveriş merkezinde yeni sezon ürünleri inceleyen ikili daha sonra kahvaltı için restorana geçti. Dostlarıyla kahvaltı yapan Talay ve Pıhlıs, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi