Yeni nesil unlar

KÜLTÜRÜMÜZDE ekmeksiz sofraya oturulmadığı aşikar. Özellikle misafir ağırlanacağı zaman yemeklerde, kahvaltılarda sofraları süsleyen ekmeklerin çeşidi artmaktadır. Uzun süredir o güzel sofralardan uzak kalsak da ekmekten vazgeçemedik. Bu sefer de evde kalınan karantina süreçlerine birçok kişi farklı hobiler edindi, bunlardan biri de ekmek yapmak oldu. Ekmeğinizi yaptığınız un çeşidinin sağlığınızı önemli ölçüde etkilediğini biliyor musunuz? Bu haftaki yazımızda gelin un çeşitleriyle tanışalım.

TEFF UNU

DÜNYADAKİ en küçük tahıl tanesidir. Aynı zamanda kompleks karbonhidrattır. Yüksek lif içerir. Antioksidan içerir. Metabolizmanın sağlıklı çalışmasını sağlar. Ciddi anlamda C vitamini içerir, kalsiyum açısından zengindir. Önemli bir amino asit kaynağıdır.

KARABUĞDAY UNU

ADINDA buğday geçse de karabuğday bir buğday çeşidi olmayıp, glutensizdir. Antioksidanlardan zengin olan karabuğday, B grubu vitaminler, manganez, magnezyum, çinko, demir ve folik asitten zengindir. Lif içeriği nedeniyle sindirimi kolaylaştırır. Oldukça yüksek protein içermektedir. Yağ oranı düşüktür.

KİNOA UNU

TAHILLARDA sınırlayıcı amino asit olarak bilinen ve eksik olan bazı aminoasitler kinoada önemli miktarda bulunur. Bu yönüyle tahıllardan daha iyi protein kaynağı olarak gösteriliyor. Tam tahıllar yağ kaynağı olarak düşünülmezken kinoa sağlığa iyi gelen yağ asitleri için iyi bir kaynaktır.

LİF İÇERİĞİNE DİKKAT EDİN

ASLINDA baktığımız her un çeşidi içerikleriyle birbirinden farklılık göstermektedir. O yüzden tercihinizi yaparken seçtiğiniz unun yağ veya karbonhidrattan mı zengin olduğuna ve lif içeriğinin yeterli olup olmadığına dikkat etmenin önemli olduğunu unutmamalısınız.

SİYEZ UNU

SİYEZ değişen kötü iklim şartlarına karşı buğdaydan daha dirençlidir. Taş değirmenlerde çok fazla işlem görmeden, kabukları fazla ayıklanmadan elde edildiği için A , B ve E vitamininden zengindir. Düşük glisemik indekse sahip olduğu için kan şekerinde ani dalgalanmalar yaratmaz. Yüksek protein içeriğine sahiptir. Kabızlık şikayeti olanlar tercih edebilirler.

YULAF UNU

EN değerli tahıllardan biri olan yulaf diğer tahıllara oranla daha fazla çözünür posa içeriğine sahiptir. Bunun yanı sıra içeriği demir, çinko ve E vitamini tiamin ve diğer B grubu vitaminleri açısından oldukça zengindir. Yulaf aynı zamanda iyi bir selenyum kaynağıdır. Selenyum, vücut için önemli bir antioksidandır, astım ve kalp hastalıklarına karşı koruyucudur. Yulaf, magnezyum mineralinden de zengindir. Magnezyum, vücudun insülin salınımında görev alan 300'den fazla enzimin salınımı için gerekli, önemli bir mineraldir.

FINDIK UNU

FINDIĞIN, un halinde de doğallık ve sağlık ön planda oluyor. Yağlı tohumlardan elde edilen unlar gluten, lektin ve karbonhidrat bakımından fakirdir. Magnezyum, kalsiyum, potasyum ve birçok mineral bakımından zengindir. Fındık ununu elde etmek için üzerini geçecek kadar ılık suda 24 saat bekletip suyunu süzüyoruz. Fındıklar kuruyana kadar 50 derecede 7-8 saat kurutuyoruz. Kahve değirmeninden geçirip kavanoza koyabilirsiniz.

BADEM UNU

BADEM hem lezzetli hem de besleyici olan bir yağlı tohumdur. Yapılan çalışmalar badem tüketiminin, içerdiği sağlıklı yağlar ve lif sayesinde koroner kalp hastalıkları riskini azalttığını göstermektedir. Badem, LDL denen kötü kolesterolü düşürücü etkiye sahiptir. Badem iyi bir antioksidan olan, immun sistemi destekleyen E vitaminin ve manganezin iyi bir kaynağıdır.

HİNDİSTAN CEVİZİ UNU

HİNDİSTAN cevizi unu, bol lif içermektedir ve düşük bir karbonhidrat içeriğine sahiptir bu yüzden de kan şekeri dostu diyebiliriz. Hindistan cevizinde bulunan bitkisel bileşikler hafızayı güçlendirme, beyin fonksiyonlarını iyileştirme gibi sağlığa faydalı özelliklere sahiptir. Glutensiz bir un olması nedeniyle tutucu ve yapıştırıcı özelliği bulunmaz.