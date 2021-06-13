‘zayıflama hapları tehlike saçıyor’

İLAÇLA kilo vererek uzun süreli başarıya ulaşmak olanaksız. Kaldı ki birçoğunun ciddi yan etkileri var. İlaç tedavisi ancak kapsamlı bir zayıflama stratejisinin parçası olarak kullanılabilir. Doktor gözetimi dışında ilaç kullanmak, hele merdiven altı üretim ilaçları içmek çok sakıncalı. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte sosyal medyada ve bazı internet haberlerde yeni bir "Mucize zayıflama hapı" başlığı ile haberleri görmenin mümkün olduğunu belirten Aile Hekimi Serhat Ferrahi Değimli, "Doktor kotrolünde spor, yürüyüş, egsersiz ve düzenli dengeli beslenme dışında başka alternatif bir şeye yönelmek kişiyi zora sokar.

YAŞAMIN her alanında olduğu gibi, karmaşık sağlık sorunlarımıza da basit ve kolay uygulanabilir çözümler vaat eden haberler haklı olarak ilgi çekiyor. Ancak ben aile hekimi olarak kesinlikle hiç kimseye bu tür hapları öremiyorum. Kesinlikle sağlığınızı tehlikeye atmayın, bu ilaçları asla kullanmayın" diye konuştu.

DENGELİ BESLENİN

ZAYIFLAMA ilaçlarının çok tehlikeli olduğunu belirten Doktor Değimli, "Kesinlikle zayıflama ilaçlarını tavsiye etmiyorum. Önce doktor kontrolü, tetkikleri ve tahlilerin ardından, düzenli spor, egzeriz ve bununla beraber dengeli beslenme hayatımıza girmeli. Spor ve diyeti bile bir uzmana danışarak yapın. Zayıflama ilaçları asla mucize değil. Şişmanlık sorunuyla kısa dönem etkili tedavilerle mücadele etmek mümkün değil. Tek başına ilaçla fazla kilolardan ilelebet kurtulmayı düşünmek hayaldir. Doktor gözetimi dışında zayıflama ilacı kullanmak, hele hele merdiven altı ilaçları kullanmak ateşle oynamaya benzer" diye konuştu.

MİSKET LİMONU ANTİOKSİDAN ZENGİNİ

MİSKET limonu, C vitamini ve antioksidan bakımından oldukça zengindir. Misket limonunu yemek veya suyunu içmek bağışıklığı artırır, kalp hastalığı risk faktörlerini azaltır. Ayrıca böbrek taşlarını önleyerek demir emilimine yardımcı olur. Misket limonunda bulunan uçucu yağlar, sindirimi normalleştirir ve iştahı artırır.

SAKİNLEŞTİRİR

Limon suyu, antiviral ve antiseptik olarak ve ayrıca yaraları iyileştirmek için kullanılır. Dudaklarda oluşan uçuk, ateş, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkları tedavi etmek için oldukça önemlidir. Misket limonu sinir sistemini yatıştırır ve ruh halini iyileştirmeye yardımcı olur, iyi bir sakinleştiricidir.

GÜÇLÜ KEMİKLER İÇİN NOHUT

NOHUT, zengin bir lif kaynağıdır, sağlıklı yağlar, karbonhidratlar ve diğer birçok vitamini ve minerali içerir. Protein bakımından oldukça zengindir. Ayrıca nohuttaki protein ve lif, sindirimi yavaşlatabilir ve doygunluk hissi verir.

DİYABET RİSKİNİ AZALTIR

NOHUT ayrıca kemiklerinizi güçlendirir. Kalsiyum, demir, magnezyum, çinko ve K ve A vitaminleri için iyi bir kaynaktır. Bunların hepsi kemik gelişimi, kemik mineralizasyonu ve kollajen üretimi için önemlidir. Nohut, lif ve protein bakımından zengindir. Bu mineraller tip 2 diyabet riskini azaltabilir.

■ FATİH ŞENDİL