Anne - kız yemek yiyip sohbet etti

CEMİYET hayatının tanınan simalarından Burcu Şendir, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Kızı Duru Karabacak ile birlikte AVM'ye gelen sosyetik güzel ilk olarak kısa bir alışveriş turu yaptı. Anne kız Daha sonra baş başa yemek yiyip sohbet etti.