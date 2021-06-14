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Haberler Sarmaşık Çeşme’nin hareketlenmesi için sabırsızlanıyoruz

Çeşme’nin hareketlenmesi için sabırsızlanıyoruz

Alaçatı’da buluşan , ve , Çeşme’de sezonun açılması için sabırsızlandıklarını belirtti.

Çeşme’nin hareketlenmesi için sabırsızlanıyoruz

14.6.2021

Müzik dünyasının ünlüleri, Alaçatı'da buluştu. Sezon açılışını yapmadan önce ünlü isimleri ağırlayan işletme, Işın Karaca, Gökhan Türkmen ve Selami Şahin'i akşam yemeğinde buluşturdu. Bir hafta önce burun, dudak ve şakağından ameliyatsız estetik operasyonlar geçiren ve sosyal medyada gündem olan Işın Karaca, yemeğe İzmirli besteci ve piyanist sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile birlikte katıldı.

SAHNE ALACAKLAR
Selami Şahin de mekana eşi Didem Hanım ile beraber geldi. Gökhan Türkmen ise akşam yemeğini arkadaşlarıyla birlikte yedi. Işın Karaca yaz dönemi içerisinde sahne alacaklarını, Çeşme'de hareketli günlerin başlaması için sabırsızlandıklarını dile getirdi.

Ercan AKGÜN

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