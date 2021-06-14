Çocuklarıyla eğlence merkezinde

ESKİ futbolcu Gökdeniz Karadeniz, çocukları Toprak ve Demir ile birlikte geçtiğimiz gün Vadistanbul'da görüntülendi. Çocukları ile birlikte keyfi bir hayli yerinde olan eski millî futbolcu, eğlence merkezinde bolca vakit geçirdi. Daha sonra mağazaları gezerek çocukları için alışveriş yapan Gökdeniz Karadeniz, vale noktasından arabasını alarak gözlerden uzaklaştı.