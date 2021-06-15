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Haberler Sarmaşık Cennet hurması kalp sağlığını koruyor

Cennet hurması kalp sağlığını koruyor

Cennet hurması kalp sağlığını koruyor

15.6.2021

TRABZON hurması olarak da bilinen cennet hurmasının faydaları oldukça fazladır. Potasyum, mangan, bakır ve fosfordan oldukça zengin olan cennet hurmasının faydaları bunlarla da bitmiyor. İçerdiği bakır sebebi ile bağışıklık sistemini güçlendirir, savunma sistemini kuvvetlendirir. Yani vücudu savunan mekanizmaların çalışmasına yardımcı olur.
BAKIR bileşeni de bağışıklığı güçlendirir ve kırmızı kan hücrelerinin yapımını sağlar. Lif içeriğinin yüksek olması mide ve bağırsak sisteminin çalışmasını sağlar ve bu şekilde kabızlık önlenir.

BAĞIRSAKLARI KORUR
AYNI zamanda irritabl bağırsak sendromunu engeller. Yüksek lif hipertansiyonu önlerken kalp sağlığını da korur. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek hastalıklara karşı koruyucu etki sağlar. Karbonhidrat içeriğinin yüksek olmasından dolayı, şeker hastalığı olan bireylerin günde yarım cennet hurması tüketmesi idealdir.

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