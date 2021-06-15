Kanser savaşçısı hünnap

Çin hurması olarak da bilinen hünnap meyvesi, Güney Asya'ya özgüdür ancak günümüzde dünya çapında popüler hale gelmiştir.

C VİTAMİNİ ZENGİNİ

Antioksidanlar açısından zengin olan hünnap, çeşitli antioksidan bileşikler ve C vitamini açısından da yararlıdır. Hünnap, uyku kalitesini ve beyin fonksiyonunu iyileştirmek için alternatif tıpta yaygın olarak kullanılıyor. Hünnap bağışıklığı artırabilir ve kanser hücrelerinin büyümesine engel olabilir. Yapılan bazı bilimsel çalışmalar, yine hünnap özlerinin yumurtalık, rahim ağzı, göğüs, karaciğer, kolon ve cilt kanseri hücreleri dahil olmak üzere çeşitli kanser hücrelerini öldürdüğünü ortaya koymuştur. Hünnapın yüksek lif içeriği sindirimi iyileştirmeye yardımcı olur. İlaç kullanan kişilerin bir uzman tavsiyesiyle bu meyveyi tüketmesinde fayda var.

KEÇİBOYNUZUNUN FAYDALARI SAYMAKLA BITMIYOR

ŞİFA deposu keçiboynuzu, zengin besin içeriği yanında yüksek düzeyde antioksidan maddeler içerdiğinden, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi açısından büyük öneme sahip. Keçiboynuzu potasyum, kalsiyum, sodyum, magnezyum ve demir mineralleriyle zengin bir besin kaynağıdır. Antioksidan özelliğiyle doğal bir antibiyotik sayılabilir. Kalp ve damar sağlığına faydalıdır. Kanı temizleme ve damar tıkanıklıklarını giderme özelliği vardır.

KALSİYUM KAYNAĞI

SİNDİRİM sistemine de olumlu etkiler sağlar, kabızlığı önler. Kalsiyum açısından zengindir, kemik sağlığına çok faydalıdır. Keçiboynuzunun yüksek düzeyde kalsiyum içerdiği için çocukların kemik gelişiminde olumlu etkileri olduğunun bilinir.

HİNDİSTAN CEVİZİ KAN SEKERİ ARTISINI YAVASLATIYOR

Hindistan cevizi, tropik iklimlerde yetişen palmiye ağacı ailesinin tohum ve meyvesidir. Kahverengi, lifli kabukları içinde beyaz yenilebilir eti bulunur. Hindistan cevizi yüksek miktarda doymuş yağ içerir, ancak bunlar zararsızdır. Hindistan cevizi, kan şekeri kontrolü için hormonları olumlu yönde etkileyerek diyabeti kontrol eder. Bu, kan şekeri seviyesindeki artışı yavaşlatır ve glisemik istekleri azaltmaya yardımcı olur. BULANTIYI ALIYOR

Hindistan cevizi, hızlı sindirime ve sindirim ve bağırsak bozuklukları ile ilişkili diğer semptomlara fayda sağlar. Ayrıca kusmayı ve mide bulantısını azaltır.

EN ÇOK ANTİOKSİDAN YEŞİL KAHVEDE

EN çok antioksidan içeren içecek olan yeşil kahve, özellikle diyet yapanların tercihi oluyor. Ancak tüketirken ölçülü olmaya dikkat etmelisiniz. 'Coffea' bitkisinin henüz kavrulmamış tohumlarına yeşil kahve deniyor. Yeşil kahvenin içerdiği klorojenik asit ve kafeik asit antioksidan özellikleri yanında antiibakteriyal ve antikanserojen etkiler de gösterir.

TAŞ OLUŞUMUNU AZALTIR

YEŞİL kahve hafif antidepresan etki göstererek serotonin ve dopamin gibi sinirsel salgıların üretimine yardımcı olur. Diüretik etkisi nedeniyle böbrek taşı oluşumunu azaltır. Aynı zamanda zihnin aktif çalışmasına destek olur. Uyku sorunu yaşayanlar ve kalp atım hızı yüksek olanların da dikkatli tüketmesi gerekir.

VİTAMİN VE MİNERAL ZENGİNİ KAMKAT

HALK arasında bodur mandalina ya da kumkuat olarak da anılan turunçgiller ailesinin bir meyvesi olan kamkat, diğer turunçgillerle aynı kategoriye girse de kabuğu da tamamen yenilebilir. Vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve çeşitli yararlar sağlayan antienflamatuar bileşiklerle doludurlar.

KIRIŞIKLIKLARI HAFİFLETİR

KAMKATLARIN en önemli fonksiyonlarından biri, sindirimi düzenlemedeki rolleridir. Kabızlığı, fazla gazı, şişkinliği ve krampı gidermeye ve besin alımınızın verimliliğini artırmanıza yardımcı olabilir. Vitaminler güçlü bir antioksidandır ve aynı zamanda yeni hücrelerin büyümesini teşvik ederek bağışıklık sistemini güçlendirir. Kamkatlarda bulunan antioksidan, güneşin ve serbest radikallerin neden olduğu kırışıklıkları, yaşlılık lekelerini hafifletmede yardımcı olur.