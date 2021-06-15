Ödem kabusunuz olmasın!

Ödem sıcak havalarda bazı insanların kabusu olabiliyor. Sıcaklıklar damarlarda genişlemeye yol açıyor ve bununla birlikte damarların içinde dolaşan sıvının dokulara geçişi kolaylaşıyor. Sıvının doku araları ve cilt arasında birikmesi de vücutta ödem oluşturuyor.

Sıklıkla ellerde, ayaklarda ve bacaklarda görülen ödem, vücutta ağırlığa ve şişliklerle yol açıyor. Regl, menopoz, fazla kilo, yetersiz su içmek, fazla karbonhidrat tüketimi, yüksek miktarda tuz içeren diyetler ve aşırı egzersiz ödemin başlıca nedenlerinden. Ödem bazen ciddi hastalıkların belirtisi olabiliyor.

TUZ VE ŞEKERE DİKKAT

Böbrek ve kalp yetersizliği, karaciğer sirozu, beslenme bozukluğu, tiroit bezi hastalıkları gibi hastalıklarda sinyal verebiliyor. Özellikle aşırı tuz ve şeker tüketimi, ödem oluşmasına katkı sağlıyor. Buna karşı tuz ve şeker tüketiminden kaçarken, şişliğin atılmasına yardımcı olan besinleri tüketmek de fayda sağlıyor.

KAYISI VE ANANAS

POTASYUMDAN zengin besinler, vücut sıvılarında sodyumpotasyum dengesinin sağlanmasına yardım ederek ödeme karşı etkili oluyor. Potasyumdan oldukça zengin olan kayısıyı günde ortalama 3-4 adet tüketmek vücuttaki şişkinliğin atılmasını kolaylaştırıyor.

Ananasta bulunan bromelain maddesi selülit oluşumuna neden olan proteinlerin parçalanmasında yararlı oluyor ve bu sayede vücuttan su atımını artırıyor. Ayrıca içerdiği yüksek lif ile bağırsakların düzenli çalışmasına, böylelikle vücuttan daha kolay su atılmasına katkıda bulunuyor.

ÖZELLİKLE şişkinlik oluştuğunu hissettiğiniz günlerde 1 porsiyon ananas tüketmenizde fayda var. Ananas sindirimi hızlandırdığı için şişkinliğin atılmasında da faydalı oluyor.

SALATALIK ŞİŞKİNLİĞİ ALIYOR

İÇERİĞİNDE beta karoten ve C vitamini gibi antioksidanlar bulunduran salatalığın yaklaşık yüzde 96'sı sudan oluşuyor. Özellikle sıcak havalarda ara öğünlerde tüketeceğiniz salatalık bu içerikleri sayesinde vücudun kaybettiği suyun yerine konmasında ve şişkinliğin atılmasında önemli rol oynuyor. Salatalığı, içilen suya doğramak antioksidan kapasitesi yüksek bir su tüketilmesini, dolayısıyla ödem tulumunun engellenmesini sağlıyor.

KALSİYUM TÜKETİN

SÜT, yoğurt ve kefir, zengin kalsiyumları sayesinde mineral dengeyi sağlayarak ödemin oluşmasını önlüyor. Her gün 2-3 su bardağı kadar süt ve süt ürünü tüketmek şişkinlik oluşumunu önlemede çok yardımcı. Maydanoz yapısında bulanan bol lif ve C vitamini, çiğ yenildiğinde ya da haşlanıp suyu içildiğinde ödemin atılmasında çok etkili. Ancak dikkat! Gereğinden fazla maydanoz tüketmek vücuttan fazla suyun atılmasına, dolayısıyla tansiyon düşüklüğüne neden olabiliyor.

SİNDİRİMİ HIZLANDIRIYOR

YULAF, yapısında bulunan beta glukan sayesinde bağırsak hareketlerinin artmasına, dolaşımın ve sindirimin hızlanmasına, dolayısıyla vücuttan şişkinliğin atılmasına yardım ediyor. Sütle pişirerek, yoğurda katarak ya da evde hazırlayacağınız sağlıklı ve şekersiz kurabiye veya keklerle yulaf tüketebilirsiniz.

GÜNDE 2 LİTRE SU

GÜNLÜK 2-2,5 litre su içmek ödem tutulmasını önlemek ve atımına yardımcı olmak için çok önemli. İçeceğiniz suyun içerisine çubuk tarçın, elma dilimleri, salatalık dilimleri veya taze nane yaprağı gibi besinleri eklemeniz de hem suyunuzun antioksidan kapasitesinin artmasına ve şişkinliğin atılmasına hem de tadının daha lezzetli olmasına yardımcı oluyor.