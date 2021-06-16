Bizans ordusuna karşı ölüm kalım savaşı

İKİNCİ sezonunda reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Kuruluş Osman', heyecan yüklü yeni bölümüyle atv ekranında. Dizinin bu bölümünde Malhun Hatun'dan evlat müjdesi alan Osman Bey, efsanevi komutan Dukas'la birlikte uç bölgesine gönderilen Bizans ordusuna karşı vereceği büyük savaşa hazırlanmak üzere harekete geçer. Konya'ya giden Osman Bey, Moğol ve Bizans arasında kalmamak için zekice bir oyun kurar. Togay'ın elinden kaçırılmasını ve Moğol altınlarına el konulmasını hazmedemeyen Moğol Valisi Yargıcı ise Osman Bey'e karşı sürpriz bir hamle peşindedir.

EVLAT MÜJDESİ

Osman Bey'in evlat sahibi olacağını öğrenen Bala Hatun, duygularına hakim olmaya çalışır ve Malhun Hatun'a bir adım atar. Osman Bey ise Alpleri ile birlikte cenk meydanına çıkar. Kuruluş Osman, 20.00'da atv'de