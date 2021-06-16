Fatma Girik’ten veda ziyaretleri

Uzun süredir Bodrum'da yaşayan Türk sinemasının ünlü ismi Fatma Girik, sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'a yerleşme kararı aldı. Bodrum'dan ayrılmadan önce yakın dostlarını ziyaret eden Girik'in, annesi ve ablası ile birlikte Gayrettepe'deki evlerine yerleşeceği öğrenildi. Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, geçirdiği kalça protezi ve beyin ameliyatları sonrası yürümekte zorluk çekmeye başlamıştı. Girik, 20 yıldır yaşadığı Bodrum'daki evini satışa çıkardı.

HAYATI ROMAN OLUYOR

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir röportajda en büyük hayalinin koşmak olduğunu söyleyen Girik, "Rüyalarımda hep koşuyorum. O eski günlerimi çok özledim" ifadelerini kullanmıştı. Usta oyuncunun hayatını konu alacak bir kitap için menajeri Bircan Usallı Silan'la anlaştığı ve menajerinden kitabın roman türünde olmasını istediği öğrenildi.

■ TUBA AYHAN