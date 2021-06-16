Sertab da köy hayatını seçti

Ünlü sanatçı Sertab Erener, salgın nedeniyle 1.5 yıl önce yerleştiği Bodrum'da köy hayatı yaşamaya başladı. Erener yaklaşık 1.5 yıldır doğayla iç içe köy hayatı yaşadığını belirtti. Ünlü sanatçı, "Burada 30 yıldır evim var ama ilk kez 1.5 yıldır Bodrum'da yaşıyorum. Farklı bir hayat yaşıyoruz. Evde seram var. Birçok bitki ile haşır neşir olduk" dedi.

'ŞEHİRLERİMİZ KİRLENMİŞ'

Erener şöyle devam etti: "İstanbul'da doğdum, bir şehir çocuğuyum ama bu yaşanı yavaş yavaş öğreniyorum. Bazı insanlar uzaktır bu yaşantıdan ama doğaya, hayvanlara, bitkilere gönülden bağlıyım. Şehirlerimiz çok kirlenmiş. Doğaya kendimizden de daha çok özen göstermemiz gerekiyor. Yaşadığımız tek bir ev var, o da bu dünya. Eğer onu yok edersek biz de yok olacağız."

TUBA AYHAN