Süper modellerin gözdesi Ünal Demir

DÜNYACA ünlü bir markanın eğitmenliğini yapan Saç Tasarım Sanatçısı Ünal Demir süper modeller Hailey Bieber ve Barbara Palvin'in ilgi odağı oldu. Ünal Demir, evde saç boyama tehlikeleriyle ilgili de bilgiler verdi. Pandemi sürecinde evde saçını boyarken saçını yakan birçok kişiyle karşılaştığını söyleyen Demir, ilk defa saç boyayanların, alerjisi olup olmadığını test etmeleri gerektiğini vurguladı.

BAKIM YAPIN

DEMİR; "Bileğinizin iç kısmında boya alerji testi yapabilirsiniz. Alerjiniz yoksa, boyama işlemine geçebilirsiniz. Saçınızı boyamadan önce yıkamamalısınız. Temiz saç, saç derinizi koruyan doğal yağların kaybolmasına neden olur. Saç boyama sonrasında da kutudan çıkan bakım kremini kullanmaya özen gösterin. Krem sayesinde renk kalıcılığı artar ve saç yumuşak olur" dedi.