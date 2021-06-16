  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Süper modellerin gözdesi Ünal Demir

Süper modellerin gözdesi

Süper modellerin gözdesi Ünal Demir

16.6.2021

DÜNYACA ünlü bir markanın eğitmenliğini yapan Saç Tasarım Sanatçısı Ünal Demir süper modeller Hailey Bieber ve Barbara Palvin'in ilgi odağı oldu. Ünal Demir, evde saç boyama tehlikeleriyle ilgili de bilgiler verdi. Pandemi sürecinde evde saçını boyarken saçını yakan birçok kişiyle karşılaştığını söyleyen Demir, ilk defa saç boyayanların, alerjisi olup olmadığını test etmeleri gerektiğini vurguladı.

BAKIM YAPIN
DEMİR; "Bileğinizin iç kısmında boya alerji testi yapabilirsiniz. Alerjiniz yoksa, boyama işlemine geçebilirsiniz. Saçınızı boyamadan önce yıkamamalısınız. Temiz saç, saç derinizi koruyan doğal yağların kaybolmasına neden olur. Saç boyama sonrasında da kutudan çıkan bakım kremini kullanmaya özen gösterin. Krem sayesinde renk kalıcılığı artar ve saç yumuşak olur" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Süper modellerin gözdesi Ünal Demir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.